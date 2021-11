Der Winter kann kommen: In den vergangenen Tagen hat das Technikteam des Tiergartens der Stadt Nürnberg wie jedes Jahr die Traglufthalle über den Becken eins und sechs der Delfinlagune aufgebaut. Damit können die sechs Großen Tümmler auch in der kalten Jahreszeit in den äußeren Becken schwimmen, berichtet die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Die Traglufthalle ist rundherum mittels Ringanker verschraubt. Ein Lüftungsgebläse hält die Hülle der Halle in der Luft - und sorgt zugleich für eine Raumtemperatur von 15° bis 16° Celsius. Zusätzlich wird die Traglufthalle im Inneren mit Masten gestützt. "Diese Art der Konstruktion zeichnet sich dadurch aus, dass sie vergleichsweise schnell auf- und abgebaut werden kann", erklärt der technische Leiter des Tiergartens Nürnberg, Thomas Schiller. In der Regel steht die Traglufthalle von November bis März an der Delfinlagune.

"Sinkt die Außentemperatur dauerhaft unter minus 5 Grad Celsius, bleiben die Tiere im Inneren und in den Becken eins und sechs, die unter der Traglufthalle liegen", sagt die Tierärztin des Tiergartens Nürnberg, Dr. Katrin Baumgartner. Besucherinnen und Besucher können die Tiere dann im Innenbereich beobachten. Die Seelöwen bleiben das ganze Jahr über draußen. Präsentationen finden wegen coronabedingter Einschränkungen bis auf Weiteres nicht statt.