Wie die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm) berichtet, bekommt sie Unterstützung: Die UmweltBank engagiert sich mit einem Hörsaalsponsoring an der Fakultät Betriebswirtschaft.

Ohm-Präsident Prof. Dr. Niels Oberbeck weihte den Hörsaal gemeinsam mit Sarah Herz, Personalleiterin der UmweltBank AG und Prof. Dr. Frank-Ulrich Fricke, Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft, ein. Der Hörsaal im BL-Gebäude in der Bahnhofstraße trägt nun für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren den Namen „UmweltBank-Hörsaal“.

„Die UmweltBank verbindet Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung und wir verbinden Betriebswirtschaftslehre mit ökologischem und sozialem Verantwortungsbewusstsein“, sagte Fricke. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der UmweltBank einen weiteren Partner gewinnen konnten, der uns dabei unterstützt, die ökologische und soziale Perspektive in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung zu stärken.“

Herz ergänzte: „Hochwertige Bildung ist ein Schlüsselaspekt bei der nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft. Deswegen freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Nürnberg. Neben der finanziellen Unterstützung wollen wir den Studierenden auch einen Blick in die Praxis eines nachhaltigen Unternehmens ermöglichen – und so Wissenschaft und Wirtschaft miteinander verweben.“

Als Sponsorin des Deutschlandstipendiums besteht bereits seit drei Jahren eine partnerschaftliche Verbindung der UmweltBank mit der Ohm. Der Hörsaal soll in der Zeit des Sponsorings neben der Lehre auch für weitere Veranstaltungen zu den Themen Bildung und Nachhaltigkeit genutzt werden. Beispielsweise in Gastvorträgen zu nachhaltigen Geschäftsmodellen, nachhaltiger Unternehmensführung oder zur wirtschaftlichen Transformation.

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren über 330 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank rund 132.000 private sowie gewerbliche Kund*innen in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren fast 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet sie nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.