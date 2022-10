Wie die Stadt Nürnberg berichtet, wurden zu ihrem Tag der offenen Tür vergangenen Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Oktober 2022, auch die Türen des Nürnberger Volksbads, Rothenburger Straße 10, zur Baustellenbesichtigung geöffnet. „Gut 400 Personen hat unsere Projektgruppe von Freitag bis Sonntag durch das Bad geführt. Fast 1000 Menschen hätten Interesse an einer Führung gehabt. Das ist wirklich überwältigend. Vieles hat sich im ersten halben Umbau-Jahr im Volksbad getan. 26 Monate liegen noch vor uns“, sagt Bürgermeister Christian Vogel (SPD), Erster Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs NürnbergBad (NüBad).

Bis Ende des Jahres werden die Abbrucharbeiten andauern. Das Bad wurde bisher etwa von 12.000 Quadratmetern Fliesen und einem Kilometer Rohre befreit. 4000 Quadratmeter historische Wand- und Bodenflächen und 600 Stufen wurden vor Beschädigungen geschützt. Ab Frühjahr werden dann die neuen Leitungen und die neue Technik eingebaut. Projektleiter und Zweiter NüBad-Werkleiter Joachim Lächele sagt: „Wir haben bereits über 70 Prozent der Aufträge vergeben und bisher eine Kostensteigerung von rund fünf Prozent. Ausgeschrieben werden bis zum dritten Quartal 2023 unter anderem noch die Fliesen, Garderoben und Theken.“

Bürgermeister Vogel erklärt: „Wir passen uns an die aktuellen Gegebenheiten der Energiemangellage an und justieren bei der ursprünglichen Planung von 2020 in Sachen Energieeffizienz nach. Einiges, was damals noch unwirtschaftlich war, lohnt sich jetzt.“ So wird die Fotovoltaik-Anlage von einer auf drei Dachflächen erweitert. Auch soll Grauwasser genutzt werden: Die Wärme des Badewassers wird zur Vorwärmung von Frischwasser verwendet, zur WC-Spülung sowie zur Bewässerung von neuen Bäumen und Grünflächen vor dem Volksbad.

„Hierbei hilft uns enorm, dass die Projektgruppe nochmals Fördermittel in Höhe von 5,8 Millionen Euro über die Bundesförderung für effiziente Gebäude einwerben konnte. Somit können wir Kostensteigerungen ausgleichen und müssen die Belastungen für den Stadthaushalt nicht erhöhen“, sagt Christian Vogel. „Außerdem läuft derzeit auch die gesamte Innenraumgestaltung in Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Was ich bereits an Fliesen und Farben gesehen habe, steigert die Vorfreude noch mehr: Es wird ein tolles Bad!“

Parallel beginnt die Ausführungsplanung für die Umgestaltung der Rothenburger Straße um das Volksbad. Der Gehweg vom Plärrer zum Volksbad soll deutlich vereinfacht werden. Zudem verschönern in Zukunft 13 neue Bäume und mehr Grün das Volksbadumfeld. Auch Sitzmöglichkeiten und Fahrradstellplätze entstehen.

