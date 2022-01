Impfen schützt noch immer am besten gegen Corona. Daher schreibt die Stadt Nürnberg in diesen Wochen ihre Bürgerinnen und Bürger an, wie die Stadt selbst in einer Pressemeldung mitteilt. In dem Brief, der von Oberbürgermeister Marcus König, Umwelt- und Gesundheitsreferentin Britta Walthelm sowie Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, unterschrieben ist, verweist die Stadt auf die verschiedenen Möglichkeiten in Nürnberg, sich impfen zu lassen. Das gilt für die Erst- und Zweitimpfungen, aber auch für die Booster-Impfung, die am besten gegen die Omikron-Variante wirkt.

Da es bundesweit und auch in Nürnberg kein Register gibt, aus dem hervorgeht, wer geimpft ist und wer nicht, bekommen alle Nürnbergerinnen und Nürnberger den Brief. „Da sind wir schon beispielgebend unter den Städten. Mir ist wichtig, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Wer schon geimpft oder sogar geboostert ist, wird sicher Verständnis dafür haben, dass wir auch sie angeschrieben haben. Die Investition in diese Information ist es wert, denn es geht um unser alle Gesundheit und einen effektiven Schutz vor Corona“, betont Oberbürgermeister Marcus König. Insgesamt werden rund 450 000 Briefe verschickt.

Gesundheitsreferentin Britta Walthelm verweist auf die Möglichkeit, sich sowohl bei den Hausärztinnen und Hausärzten als auch in den drei städtischen Impfstellen kostenlos impfen zu lassen. „Natürlich sind zusätzlich auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln wichtig. Sie einzuhalten, hilft zusätzlich, sich vor Corona zu schützen. Das gilt nun besonders bei der Omikron-Variante, die noch ansteckender ist als die Delta-Variante.“

„Wichtig ist mir, dass gerade auch in vielen Stadtteilen Impfangebote gemacht und auch wahrgenommen werden“, sagt Elisabeth Ries. Hier werde es in den nächsten Wochen auch wieder verschiedene Angebote geben, die von der Stadt Nürnberg rechtzeitig kommuniziert werden. Die Referentin für Jugend, Familie und Soziales verweist darauf, dass dem dreiseitigen Brief auch noch ein sehr verständliches Info-Blatt in einfacher Sprache mit den wichtigsten Auskünften zum Impfen beigefügt ist.

„Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, sich impfen zu lassen“, appelliert Oberbürgermeister Marcus König an die Nürnbergerinnen und Nürnberger. „Das ist Ihr Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto eher kehren wir zu einem normalen Alltag zurück.“

Weitere Infos zum Impfen: Informationen zum Coronavirus - Stadtportal Nürnberg (nuernberg.de)