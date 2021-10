Die Stadt Nürnberg informiert über eine neue öffentliche Toilette in der Stadt. „Seit Oktober 2021 steht jetzt eine betriebsfertige neue Litfaßsäulen-Toilette am Prinzregentenufer, Ecke Ulman-Stromer-Weg", so Bürgermeister Christian Vogel (SPD).

Wie alle anderen Litfaßsäulen-Toiletten auch, sei die beheizte Kabine mit Kleiderhaken, Waschbecken, Spiegel, Papierspender und Abfalleimer ausgestattet. Die Nutzung des WCs koste – wie in den anderen Anlagen auch – 50 Cent. Nach jeder Nutzung erfolge eine "automatische Vollreinigung mit biologisch abbaubaren Reinigungs- und Desinfektionsmitteln". Dieser Vorgang dauere 55 Sekunden.

Die Suche nach geeigneten Standorten für Litfaßsäulen-WCs sei "oftmals schwierig", da sie "viel Platz, insbesondere in die Tiefe", benötige. Sör habe seit 2015 acht dieser Toiletten in Nürnberg in Betrieb genommen. Die bisher installierten Litfaßsäulen-WCs am Josephsplatz, in der Königstraße, am Kornmarkt, am Maxtor, in der Karl-Grillenberger- Straße, der Färbergasse und am Inneren Laufer Platz würden von der Bevölkerung "sehr gut angenommen". Zusätzlich gebe es noch zwei automatische barrierefreie WC-Anlagen in der Brunnengasse und an der U-Bahnstation Frankenstraße.