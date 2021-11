Angesichts der sich weiter zuspitzenden Entwicklung der COVID-19- Pandemie muss die für Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Dezember 2021, geplante Weihnachtsgala des Seniorenamts leider abgesagt werden, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Die Erfahrungen aus den vergangenen Wochen zeigen, dass auch geimpfte und genesene Personen sich – in zahlenmäßig relevanter Größenordnung – mit dem Coronavirus infizieren und dieses weitergeben können.

Zwar verzeichnet man bei diesen Personengruppen in der Regel eher milde Verläufe; dennoch sehen die Verantwortlichen des Seniorenamts eine Veranstaltung in der geplanten Größenordnung als schwer kalkulierbares Risiko für die Besuchenden sowie bezüglich der weiteren Verbreitung von SARS-COV-2.

Die Organisatoren bedauern sehr, diese beliebte Veranstaltung, auf sich viele Menschen sehr gefreut haben, absagen zu müssen. Dennoch sieht sich das Seniorenamt angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie leider zur Absage gezwungen.