Nürnberg vor 1 Stunde

Coronavirus

"Applaus abgeklungen": Schüler übergeben Dankespäckchen an Corona-geplagtes Pflegepersonal

In Nürnberg übergeben am Freitag, 17. Dezember 2021, die Schüler der Maria-Ward-Schulen kleine Dankespäckchen an das medizinische Personal im Klinikum Nürnberg.