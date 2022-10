Am Donnerstag (13. Oktober 2022) in den frühen Morgenstunden führte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen in der Steigerwaldstraße/Hinterwaldstraße eine Verkehrskontrolle durch.

Laut dem Bericht der Polizei Mittelfranken war eine Frau "auf einem sonderbaren Pedelec" unterwegs.

Nürnberger Polizei stoppt Frau mit seltsamem Gefährt - "Motor mittels Kabelbinder" angebracht

Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Pedelec um einen Eigenbau handelt. Die Frau hatte ein handelsübliches Fahrrad zu einer Art "Liegerad" mit Motor umfunktioniert.

Mittels Kabelbinder war dieser am Gestell des Fahrrads angebracht, heißt es weiter. Laut Angaben der Eigentümerin soll das Rad lediglich bis zu 25 Kilometer pro Stunde fahren. Eine Überprüfung bei der Verkehrspolizei auf dem Rollenprüfstand ergab jedoch einen Wert von knapp 40 Kilometern pro Stunde.

Dies zieht nun eine Anzeige wegen des Verdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherungsgesetz nach sich.