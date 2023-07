Ballermann-Feeling pur - und das mitten in Nürnberg. Bei der "N1 Super Sommer Sause" am Airport drehte sich am Samstag (08. Juli 2023) alles um Hits, Sangria und gute Stimmung.

Die "N1 Super Sommer Sause" ist der wichtigste Termin für alle Nürnberger Malle-Fans und Partymäuse. Den ganzen Samstag über gaben sich die größten Malle-Stars die Klinke in die Hand - von Mickie Krause, über Mia Julia bis zu den Atzen. Hier findet ihr die besten Bilder!