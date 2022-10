Auf der „Klingenden Etage“ der Musikbibliothek Nürnberg finden regelmäßig vielfältige Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder statt. Die „Entdecke-Reihe“ lädt beispielsweise dazu ein, die Angebote der Musikbibliothek näher kennenzulernen – seien es die Orgel, das Musicon, die Musik-Gadgets oder die gesamte „Klingende Etage“. Beim monatlich stattfindenden „Mach-Krach-Tag“ kommen alle auf ihre Kosten, die mit Klang die Luft zum Schwingen bringen wollen. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, seien die Veranstaltungen kostenfrei und fänden in der Musikbibliothek, Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, auf Ebene L2 statt.

Die Musikbibliothek ist Treffpunkt und Informationszentrum für alle Musikinteressierten und Musikschaffenden der Metropolregion und darüber hinaus. Alle sind willkommen – ob jung oder alt, ob Anfänger oder Profi. Bei Workshops und Veranstaltungen können verschiedenste Themen und Angebote genauer erkundet werden.

Elektronisches zum Musikmachen für Kinder und Erwachsene

Musik findet heute sowohl beim Konsum als auch bei der Erzeugung oftmals im digitalen Raum statt. Bei der Veranstaltung „Entdecke Musik-Gadgets!“ am Montag, 14. November 2022, von 15 bis 16.30 Uhr können Kinder ab acht Jahren und Erwachsene in die Welt des elektronischen Musikspielzeugs eintauchen.

Orba, Oddball, Dato Duo, Dadamachine, Volca Beats und Pocket

Operators – was verbirgt sich hinter diesen Namen? Wer gerne bastelt, experimentiert und Musik und Geräusche mag, ist hier genau richtig. Kinder und Jugendliche können auch gemeinsam mit ihren Eltern, Freunden oder Großeltern entdecken, was auf modernen, innovativen Geräten zum Musikmachen alles möglich ist. Anmeldung sind möglich telefonisch über 09 11 / 2 31-1 05 03 oder per E-Mail an StB-Musikbibliothek@stadt.nuernberg.de. Die Veranstaltung ist auch zum individuellen Termin mit Gruppen und Klassen buchbar.

„Entdecke die Orgel!“ für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene

Eine Orgel steht meist in der Kirche – immerhin sind eine Vielzahl dieser Instrumente von immensem Ausmaß. Deshalb wird die Orgel auch „die Königin der Instrumente“ genannt. Alle Orgel-Entdecker haben am Donnerstag, 15. Dezember 2022, von 15 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, diesen beeindruckenden Klangkörper aus nächster Nähe kennenzulernen, denn auf der Klingenden Etage steht ein kleines Exemplar dieses Instruments. Aber die Orgel muss erst noch zusammengebaut werden. Große Tüftler und kleine Entdecker sind gefragt, die einzelnen Teile zu einem funktionierenden Instrument zusammenzufügen und dieses dann zum Klingen zu bringen.

Anmeldungen sind möglich telefonisch über 09 11 / 2 31-1 05 03 oder per E-Mail an StB-Musikbibliothek@stadt.nuernberg.de. Die Veranstaltung ist auch zum individuellen Termin mit Gruppen und Klassen buchbar.

Mach-Krach-Tag für alle von 3 bis 99 Jahren

An jedem ersten Freitag im Monat ist Freestyle angesagt in der Musikbibliothek: Jeweils von 15 bis 18 Uhr können alle Interessierten nach Herzenslust Musik oder auch einfach Krach machen. Die Klingende Etage bietet eine Vielzahl an Instrumenten, die entdeckt, ausprobiert und bespielt werden wollen: Ein fünf Meter langes Bodenklavier, der Sonic- Chair, ein Theremin, verschiedene Orgeln, das Musicon und noch vieles mehr steht zur Verfügung.

Alle Instrumente und Stationen, die ausprobiert werden können, stehen auf der Klingenden Etage jederzeit bereit. Das Besondere am Mach-Krach-Tag: Die Musikpädagogin der Klingenden Etage gibt Spielanleitungen sowie Tipps und hilft gerne weiter. Der nächste Mach-Krach-Tag findet am Freitag, 4. November, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Mach-Krach-Tag sowie die „Entdecke-Reihe“ werden auch 2023 fortgeführt, unter anderem mit Veranstaltungen zu den Themen „Entdecke die Orgel!“, „Entdecke das Musicon!“, „Entdecke Musik-Gadgets!“ und „Entdecke Instrumente bauen!“.

Weitere Informationen zu allen Angeboten der Musikbibliothek gibt es auf stadtbibliothek.nuernberg.de.