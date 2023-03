Der Nürnberger Ostermarkt 2023 startet am Freitag, 24. März, und dauert bis einschließlich Ostermontag, 10. April 2023. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, hat er täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, 7. April, bleibt der Ostermarkt geschlossen.

Er ist der älteste der Nürnberger Märkte. Als typischer Waren- und Krämermarkt, vor allem mit Haushaltsgegenständen, wird er auch als „Häferlesmarkt“ bezeichnet. Die Marktkaufleute präsentieren 2023 wie gewohnt ein buntes Angebot: Dazu gehören sowohl eine Auswahl an traditionellen Geschirr-, Korb- und Haushaltswaren, Dingen des täglichen Bedarfs als auch nachhaltige Waren aus Holz und Bekleidung aus eigener Herstellung.

Rund um den Schönen Brunnen ist auch heuer am Ostermarkt wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Von Steak, Brezen, Fischspezialitäten, Bio-Raclette, Langos und Falafel bis hin zur original Nürnberger Rostbratwurst sind auch Baumstriezel, Mandeln und Schokofrüchte vertreten. Auch verschiedene Kaffeevariationen und regionalen Wein vom Winzer gibt es.

Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Michael Fraas, sagt hierzu: „Nach der Corona-Zeit findet zum ersten Mal wieder ein Ostermarkt ohne Beschränkungen statt. Umso mehr freuen wir uns auf den Start der diesjährigen Marktsaison. Unseren Marktkaufleuten wünschen wir viel Erfolg sowie gute Geschäfte und unseren Gästen einen schönen Aufenthalt auf unserem Ostermarkt.“

Der Leiter der Nürnberger Märkte, Marco von Dobschütz-Dietl, betont: „Zum Start in das Marktjahr laden wir herzlich zu einem Bummel über den Ostermarkt ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich am klassischen Warensortiment des einstigen Krämermarktes – auch ‚Häferlesmarkt‘ genannt – mit traditionellem Geschirr und Haushaltswaren ebenso wie an einem vielfältigen, hochwertigen und modernen Warenangebot erfreuen.“

Weitere Informationen online unter nuernberger-maerkte.de