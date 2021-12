Nürnberg aktualisiert vor 2 Minuten

Rettungseinsatz

Kind in die Pegnitz gefallen? Mann löst Großeinsatz von Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG aus

Am Montagabend (13.12.2021) ist bei der Polizei in Nürnberg ein Notruf eingegangen: Ein Mann berichtete, er habe ein Kind von der Maxbrücke in die Pegnitz fallen sehen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte sofort aus. Am Ende wurde die Suche abgebrochen.