Nürnberg: Hintere Marktstraße mehrere Monate voll gesperrt - auch Busverkehr betroffen

Um die Fernwärmeversorgung in der Hinteren Marktstraße sicherzustellen, muss die dort verlaufende Leitung erneuert werden. Daher muss die Hintere Marktstraße von Montag, 3. Juli 2023 bis voraussichtlich Ende Dezember 2023 voll gesperrt werden. Das berichtet der Energieversorger N-Ergie.

Dieser zweite Abschnitt der Baumaßnahme knüpft an die bereits im vergangenen Jahr erfolgten Arbeiten an.



In diesem Jahr wird die Leitung ab der Einmündung der Hans-Schmidt-Straße in westlicher Richtung bis zur Lochnerstraße neu verlegt. Dort verlaufen die Arbeiten außerhalb der Hinteren Marktstraße entlang der Lochnerstraße bis zur Einmündung in die Nopitschstraße.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf die Buslinie 68 der VAG. Mehr dazu unter www.vag.de/presse/aktuelle



Die betroffenen Anwohner*innen werden individuell informiert. Die Zufahrten zu den Anwesen werden für den Anliegerverkehr aufrechterhalten. Auf die Wärmeversorgung haben die Arbeiten keine Auswirkung.



Die N-ERGIE Netz GmbH versucht die Einschränkungen auf das Nötigste zu beschränken und bittet alle Anlieger*innen und Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis.