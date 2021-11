Brand in Nürnberg ausgebrochen

Dichte Rauchschwaden über Müllverbrennungsanlage

Großeinsatz vor Ort: Warnapps Katwarn und Nina ausgelöst

Brand in Nürnberg: In der Müllverbrennungsanlage in Nürnberg ist ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr Nürnberg auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt.

Brand in Nürnberg: 140 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr ist aktuell (Stand 13.30 Uhr) noch mit einem Großaufgebot bei der Müllverbrennungsanlage in Schweinau.

Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Dennoch liegt der Vermutung nahe, dass etwas im Müll den Brand ausgelöst hat.

Verletzte gibt es keine, wie der Pressesprecher der Feuerwehr Nürnberg betont. Dennoch wird es noch einige Stunden dauern, bis der Brand komplett gelöscht ist.

Warnapps in Nürnberg ausgelöst

Auf Twitter informiert die Feuerwehr Nürnberg über die aktuelle Lage. Gegen Mittag tweetet die Feuerwehr Nürnberg: "Weitere Spezialfahrzeuge wurden zur Brandbekämpfung angefordert. Die Warnapps #NINA und #KATWARN wurden gerade ausgelöst - es kann wieder zu Rauchentwicklungen kommen! Fenster und Türen geschlossen halten!"

Die Warnungen der Warnapps waren jedoch nur vorsorglich. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr", versichert der Feuerwehrleiter.

