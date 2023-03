Nürnberg vor 1 Stunde

Feuerwehrgroßeinsatz

Gasleck in Meistersingerhalle kurz vor Konzert - 1,5 Kilogramm Ammoniak traten aus

Am Sonntag (12.03.2023) kam es in der Meistersingerhalle in Nürnberg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Etwa 1,5 Kilogramm Ammoniak traten aus der Kälteanlage unterhalb des Konzertsaales aus.