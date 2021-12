Am Montagmorgen (13.12.2021) wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem Wohnungsbrand in den Nürnberger Norden gerufen. Um 06.50 Uhr gingen in der Leitstelle Nürnberg mehrere Notrufe aus der Hufelandstraße ein, die meldeten, dass aus einem Reihenmittelhaus dichter Rauch aus den Fenstern kommt, wie die Feuerwehr Nürnberg mitteilte.

Mehrere Feuerwehr–Trupps unter schwerem Atemschutz mussten das Feuer mit zwei Löschrohren bekämpfen. Die Bewohnerin konnte sich vor Ankunft der Feuerwehr noch selbst in Sicherheit bringen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden.

Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Nürnberg mit insgesamt 25 Einsatzkräften. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.