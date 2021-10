Nürnberg vor 1 Stunde

Feuer

Feuerwehreinsatz vor Nürnberger Schule - LKW steht mitten in der Nacht in Flammen

In Nürnberg hat in der Nacht auf Samstag (16. Oktober 2020) ein LKW vor einer Schule gebrannt. Als die Feuerwehr kam, stand das Fahrzeug bereits in lodernden Flammen.