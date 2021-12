Feuerwehr entdeckt bei Brand-Einsatz in Nürnberger Altstadt kleinen Hund mitten im Rauch. Während die Einsatzmaßnahmen für die Entschärfung der Fliegerbombe in Nürnberg am gestrigen Dienstag (14. Dezember 2021) in vollem Gange waren, wurden gegen 16.20 Uhr zwei Löschzüge mit Sonderfahrzeugen in die Sebalder Altstadt zu einem Zimmerbrand alarmiert, berichtet die Feuerwache 4.

Eine Bewohnerin habe zuvor eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Sebalder Altstadt bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Im dritten Obergeschoss bemerkten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung in einer Wohnung und im Dachstuhlbereich.

Brand in Nürnberger Wohnung: 36-Jähriger kann sich retten - Rauch wird immer stärker

Die ersten Einheiten der Berufsfeuerwehr nahmen "daher sofort zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein Strahlrohr unter Atemschutz vor", heißt es. Der 36-jährige Bewohner konnte sich noch rechtzeitig retten und seine Wohnung selbst verlassen, schreibt die Feuerwehr Nürnberg. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt, heißt es.

Doch der Rauch sei immer stärker geworden und habe sich auch in Richtung des Dachstuhles ausgebreitet. Weitere Trupps seien mit Strahlrohren und unter Atemschutz in die darüber liegende Dachgeschosswohnung und in den Spitzboden vorgedrungen.

"Durch den schnellen und effektiven Einsatz in der Brandwohnung konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, was eine Brandausbreitung in die darüber liegenden Bereiche verhindert hat", so die Feststellung der Feuerwehr.

Feuerwehr findet im Rauch kleinen Hund - dramatische Rettungsaktion in Nürnberger Altstadt

Doch zunächst entdeckten die Feuerwehrleute einen kleinen Hund, der "aus dem verrauchten Bereich von einem Trupp gerettet und mit Sauerstoff versorgt" wurde, schreibt die Feuerwehr. Er sei dann dem Nürnberger Tierheim übergeben worden.

Weitere Bewohner des Hauses seien nicht verletzt worden, die Brandwohnung sei bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. "Im Einsatz waren 28 Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr, mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie Kräfte des Rettungsdienstes", schreibt die Feuerwehr Nürnberg.

