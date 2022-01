Das Hochbauamt der Stadt Nürnberg hat in der Feuerwache 4 in der Regenstraße 4 ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit integrierter Brennwertnutzung installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 230 000 Euro, wie die Stadt Nürnberg berichtet. Bürgermeister Christian Vogel (SPD): "Die Berufsfeuerwehr Nürnberg geht mit ihrer Wache am Hafen gezielt einen neuen Weg der Wärmeversorgung. Sie trägt damit direkt zu einer weiteren Kohlenstoffdioxid-(CO2)-Reduzierung für die Stadt Nürnberg bei. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Nürnberg."

"In der bestehenden Heizzentrale sorgten bisher drei erdgasbetriebene Heizkessel für insgesamt 1,17 Megawatt Leistung. Das zusätzliche Blockheizkraftwerk erzeugt gleichzeitig Wärme und Strom und nutzt damit benötigte Energie effizienter und klimagerechter. Es verfügt als komplett anschlussfertige Kompakteinheit über eine thermische Leistung von 39 Kilowatt (kW) und eine elektrische Leistung von 20 kW."

Angebunden sei auch ein 2000 Liter Pufferspeicher worden, außerdem sei die bestehende Warmwasserbereitung "durch ein effizientes und bedarfsgerecht dimensioniertes Speicherladesystem ersetzt" worden. Die Abgase des BHKW würden über einen außenliegenden Edelstahlkamin abgeleitet. Dies spare für die Stadt rund 24 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Jahr ein.