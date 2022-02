Am kommenden Montagabend (14.02.2022) findet im Nürnberger Westen eine mobile Versammlung statt, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Verkehrsteilnehmer*innen müssten mit Beeinträchtigungen rechnen und werden gebeten, die relevanten Bereiche weiträumig zu umfahren.

Im Zeitraum von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr sei im Westen Nürnbergs eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug angemeldet. Hiervon sei die folgende Strecke betroffen:

Parkplatz "Kia Metropol Arena" (Am Tillypark) - Tillystraße - Wallensteinstraße - Rothenburger Straße - Blücherstraße - Leopoldstraße - Schwabacher Straße - Geisseestraße - Am Tillypark (Parkplatz "Kia Metropol Arena").

Aufgrund des Versammlungsgeschehens sei im genannten Zeitraum im Bereich der oben genannten Strecke mit Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr zu rechnen, so die Polizei. Fahrzeugführer*innen werden gebeten, die Weisungen der Polizei zu beachten und wenn möglich zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke beziehungsweise die Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

