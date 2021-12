"Das Gesundheitsamt Nürnberg hat binnen kurzer Zeit wieder ein dichtes Netz von Teststellen überall im Stadtgebiet aufgebaut." Es stehen mehr als 80 Testmöglichkeiten zur Verfügung, die in kommunaler oder privater Trägerschaft sind oder von Apotheken betrieben werden, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Das städtische Testzentrum am Flughafen, Flughafenstraße 100, ist an den Feiertagen geöffnet:

Freitag, 24. Dezember, von 8 bis 14 Uhr und Samstag, 25. Dezember 2021, von 8 bis 15 Uhr.

Am Sonntag, 26. Dezember, ist das Testzentrum geschlossen.

Es ist geöffnet an Silvester, Freitag, 31. Dezember, von 8 bis 15 Uhr

Neujahr, Samstag, 1. Januar 2022, von 13 bis 20 Uhr.

Am Sonntag, 2. Januar 2022, ist das Testzentrum geschlossen.

An allen anderen Tagen vor, zwischen und nach den Feiertagen, also auch an Heilige Drei Könige, Donnerstag, 6. Januar 2022, werden die gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr beibehalten.

"Das Gesundheitsamt empfiehlt, die vorhandenen Testmöglichkeiten präventiv vor privaten Zusammenkünften an den Weihnachtsfeiertagen zu nutzen und dies vor allem, wenn an den Weihnachtsfeiertagen Treffen mit vulnerablen Personen geplant sind. In den letzten Tagen hat sich das Testaufkommen deutlich abgeschwächt.

Vor und während der Weihnachtsfeiertage und an Silvester sollte jedoch das kostenlose Testangebot vor allem dann in Anspruch genommen werden, wenn private Treffen und der Besuch von kulturellen und religiösen Veranstaltungen geplant sind. Das Gesundheitsamt rät, die Schutzmaßnahmen gegen Corona wie Lüften und die Einhaltung des Mindestabstands vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Infektionsraten und der vor mehr als drei Wochen entdeckten Omikron-Variante strikt einzuhalten.

Darüber hinaus sollten die breiten Impfangebote der Stadt Nürnberg genutzt werden, um gegen die bevorstehende Infektionslast gewappnet zu sein. Es ist essenziell, dass sich noch mehr Personen in Nürnberg für eine Grundimmunisierung entscheiden, die diese und andere vor schweren Verläufen bei der sehr viel ansteckenderen Omikron-Mutation schützt."

Eine Auflistung der Testorte sowie ihre geografische Verortung in einer interaktiven Karte ist online abrufbar.