Nürnberg verliert in wenigen Wochen eine besondere Adresse. Das "Deuerlein" in der Lorenzerstraße 33 verbindet Café, Buch-, Antiquitätenladen und Delikatessen-Shop. Jetzt hat Inhaber Thomas Deuerlein die Schließung verkündet. Dies sei nach 20 Jahren "ein komisches Gefühl".

Deuerlein ist Buchhändler und Antiquar und machte sich nach einer fünfjährigen Abteilungsleiterstelle mit einem Konzept für Buch- und Weinhandel selbstständig, wie er im Gespräch mit inFranken.de erklärt. Anfang der 2000er Jahre öffnete dann das "Deuerlein" im Marientorzwinger. "In der Zeit ging es mit Amazon und Co. los, sodass das Café immer mehr zugenommen hat." Dennoch habe das Team am Buch festgehalten, Lesungen veranstaltet und biete laut eigenen Angaben etwa 10.000 Exemplare online und im Lager weitere 20.000 an.

Buchrestaurierung, Büchersuchdienst, modernes und klassisches Antiquariat, ein Bestellservice und ein Verlag gehörten zum Leistungsspektrum. Daneben könnten Gäste hier italienische Delikatessen, Wein, Schokolade und Kaffee aus Neapel erwerben. Vor allem zur Gründungszeit seien Mischgeschäfte in Nürnberg noch unbekannt gewesen, "es war schon ein einzigartiges Konzept", sagt Deuerlein und bedauert die Schließung.

So schön und historisch interessant der Marientorzwinger ist - der Teil der Nürnberger Stadtmauer ist marode. Die Zwingerbar habe nach jahrzehntelangem Betrieb vor wenigen Jahren geschlossen, so Deuerlein. Und auch die Traditionsgaststätte mit Biergarten ist dicht. Das sanierungsbedürftige Objekt gehöre der Stadt, die jetzt einen Investor zum Verkauf auf Erbpacht suche. "Ausschlaggebend für die Schließung neben der veränderten Situation des Buchhandels ist für mich, dass ich keine Planungssicherheit habe", schildert der Gastronom.

Gäste traurig - Nürnberger Gastronom kündigt letzte Events an

Auf Facebook bezeugen verschiedene Gäste ihr Bedauern: "Sehr, sehr traurig! Wir kommen auf einen Abschieds-Aperitif vorbei", "für eure Zitronen Tarte würde ich morden" oder "alles Liebe Tom", heißt es in den Kommentaren.

Jetzt laufe der Ausverkauf bis zum 24. Dezember 2022 - dann ist Schluss. Die meisten Bücher seien um 50 Prozent reduziert. Vor allem erhoffe sich Deuerlein einen Abnehmer für das Regalsystem aus dem 19. Jahrhundert, was damals eine große Investition gewesen sei.

Der Online-Shop werde indes weiterbestehen. An den kommenden vier Samstagen fänden auch noch die Parampampoli-Events statt, bei denen Thomas Deuerlein einen "italienischen Glühwein" aus Espresso, Rotwein, Grappa, Honig und diversen Gewürzen ausschenkt. Vielleicht gebe es auch eine Chance für eine Wiedereröffnung in Nürnberg, lässt er anklingen. Genaueres stehe aber noch nicht fest.

