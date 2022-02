Nürnberg: Beliebter Buchladen "Bücherwurm" wurde durch Brand zerstört

24 Jahre lang betrieb Manuela Mankus den Buchladen "Bücherwurm" im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof (Zabo). Der 19. Januar 2022 veränderte ihr Leben jedoch drastisch. Während sie spazieren war, brach in der Küche des Ladens ein Feuer aus, das in Windeseile das gesamte Inventar zerstörte. Nach ihrer Selbstständigkeit als Buchhändlerin, die sie als "großes Geschenk" bezeichnet, fehle der 54-Jährigen die Energie, alles wieder aufzubauen. "Vielleicht gehe ich den Jakobsweg", erzählt sie inFranken.de.

Brand wütet in Nürnberger Buchladen - Aufmerksamer Busfahrer schlägt Scheibe ein

Es werde eine Weile dauern, bis Mankus das Ereignis verarbeiten werde. "Es ist für mich einfach schlimm, wenn ich daran zurückdenke", sagt sie. Am Mittwoch (19. Januar 2022) habe sie den Laden kurzzeitig für einen Spaziergang im Wald verlassen. "Wir haben die ganzen Einsatzfahrzeuge gehört und uns gewundert und gedacht, das muss ein Großunfall gewesen sein", schildert sie. "Sie sind aber tatsächlich alle nach Zabo zu meinem Laden gefahren."

Ein Busfahrer sei auf den Qualm aufmerksam geworden, habe die Scheibe eingeschlagen, sei aber durch den giftigen Rauch nicht weiter gekommen und habe die Polizei gerufen. Dies sei zehn Minuten nachdem Mankus den Laden verlassen habe, geschehen. "Es ist unbegreiflich, wie schnell sowas passieren kann. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir nichts bemerkt haben", so Mankus.

Das Feuer sei in der kleinen Küche ausgebrochen. Der Herd dort sei nicht benutzt worden, weshalb auf diesem eine Holzplatte gelegen habe. Darauf habe ein Kaffeevollautomat gestanden. Als versehentlich der Herd angeschaltet wurde, hätten sich der Kaffeeautomat und ein Wasserkocher entzündet. Auf Facebook informierte sie ihre Kundschaft über das traurige Ereignis: "Der Bücherwurm wird auf weiteres geschlossen bleiben. Nachdem alles komplett entsorgt werden muss von einer Spezialfirma, weil das komplette Inventar mit giftigem Ruß überzogen ist, dann alles saniert und renoviert werden muss, wird es länger dauern."

Nürnberger Buchladenbetreiberin erfährt große Hilfsbereitschaft - doch ihr Entschluss steht fest

"Wie soll es weitergehen?", sei die Frage, die danach im Raum steht. "Wahnsinnig viele Menschen und ganze Gruppen haben mich angeschrieben und gesagt, 'Melde dich, wir kommen und bauen die ganzen Regale auf. Wir sind für dich da.'" Jemand habe sogar eine Spendenaktion ins Leben gerufen, weil zeitweise nicht klar gewesen sei, ob die Versicherung zahlt. "Es ist so wunderbar, wenn man sich im Stadtteil so getragen fühlt", schwärmt Mankus, die auch Vorsitzende der "Interessengemeinschaft Zabo - Zukunft gemeinsam gestalten" ist.

Doch ihr Entschluss stünde fest: "Letztlich habe ich die alleinige Verantwortung. Ich schaffe es nicht mehr alleine, alles aufzubauen. Das war für mich so ein harter Cut und vom Herzen habe ich gemerkt, ich kann da nicht mehr zurück." Jetzt suche sie Nachfolger für den Laden, denn sie habe in all den Jahren gemerkt, wie dankbar die Menschen für ihre Stadtteilbuchhandlung seien. "Es sind viele Freundschaften über die Jahre gewachsen und ich war mit der Hälfte der Kundschaft per du." Auch privat habe man sich oft ausgetauscht und es habe "immer was zu lachen" gegeben.

Eigentlich sei Mankus gelernte Rechtsanwaltsgehilfin und habe schon in einer Personalabteilung, im Vertrieb oder in einer Agentur gearbeitet. Doch der Buchhandel sei immer ihr Traumberuf gewesen. Besonders habe sie die Selbstständigkeit und Freiheit für Kreativität genossen. Für ihre Zukunft wünsche sie sich aber, angestellt zu sein - natürlich bleibe sie dem Stadtteil Zabo in Nürnberg treu. Erst einmal wolle sie sich aber eine Auszeit auf unbestimmte Zeit nehmen. Sie könne sich vorstellen, den Jakobsweg zu gehen und sich in ihrem eigenen Tempo Zeit dafür zu nehmen.

Wer sich für die Übernahme des "Bücherwurms Nürnberg" interessiert, könne sich an die Emailadresse info@buecherwurm-nuernberg.de wenden.