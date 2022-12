Nürnberg vor 45 Minuten

Brand

Hoher Schaden durch Brand in Nürnberger Mehrfamilienhaus - Feuer zieht weitere Wohnung in Mitleidenschaft

In der Nürnberger Innenstadt ist am Donnerstagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Trotz des Einsatzes zahlreicher Kräfte der Berufsfeuerwehr entstand erheblicher Schaden.