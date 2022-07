Nürnberg vor 22 Minuten

Verkehrsunfall

BMW geht nach Unfall in Flammen auf: Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in der Nürnberger Innenstadt am Samstag: Bei dem Unfall geriet ein Fahrzeug in Brand, Fahrer und Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.