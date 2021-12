Bereits im Sommer hat sich deutschlandweit abgezeichnet, dass die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist. Seit Mitte August 2021 steigen die Infektionszahlen im ganzen Land wieder deutlich an. Entsprechend hat das Amt für Stadtforschung und Statistik erneut Auswertungen zum kleinräumigen Infektionsgeschehen in den Nürnberger Bezirken erstellt, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Der Bericht basiert auf Daten des Nürnberger Gesundheitsamts und stellt das Infektionsgeschehen in den Nürnberger Statistischen Bezirken im Zeitraum vom 16. August 2021 bis zum 5. Dezember 2021 dar.

Dargestellt werden Anteile von Personen in den jeweiligen Bezirken, die sich in diesem Zeitraum mit SARS-CoV-2 infiziert haben und in Quarantäne gegangen sind, in Bezug zur Gesamtzahl.

Zudem werden Karten für drei Altersgruppen veröffentlicht. Die altersabhängige Inzidenz zeigt deutlich, dass nicht alle Altersgruppen gleichermaßen von der „vierten Welle“ betroffen sind.

Anhand der Karten zeigt sich wiederum, dass sich die Infektionen, wie bereits in den vorangegangenen Wellen, ungleichmäßig im Stadtgebiet verteilen. Nach Altersgruppe aufgeschlüsselt zeigen sich jeweils unterschiedliche räumliche Verteilungen. Der Bericht ist online verfügbar.