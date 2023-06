Langwasser vor 24 Minuten

Arbeiten am Fernwärmenetz in Nürnberger Stadtteil - das müssen Anwohner wissen

Die N-Ergie Netz GmbH verkündet unumgängliche Maßnahmen, die sie in der Nacht auf Freitag (30. Juni 2023) im Nürnberger Stadtteil Langwasser durchführen muss. Grund hierfür sind Arbeiten am Fernwärmenetz. Hier erfährst du, was Anwohner wissen müssen.