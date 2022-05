In Nürnberg ist es Sonntagnacht (08. Mai 2022) gegen 23.50 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in der Münchner Straße an der Ecke zur Trierer Straße in stadtauswärtiger Richtung gekommen.

Dort wartete zunächst ein 18-jähriger Autofahrer an einer roten Ampel. Hinter ihm näherte sich ein 31-jähriger Autofahrer, an dessen Wagen auf der linken Fahrzeugseite Funken sprühten. Kurz darauf kollidierten die beiden Autos miteinander, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

31-Jähriger ohne Reifen und ohne Führerschein unterwegs

Bei dem Unfall kamen der 18-Jährige und seine Mitfahrer ohne Verletzungen davon. Auch der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Vor Ort machten die Polizeibeamten eine ungewöhnliche Feststellung: An dem Auto des 31-Jährigen fehlten auf beiden Rädern der linken Fahrzeugseite die Reifen. Wie und wann diese verloren gegangen sind, ist bislang unklar. Auf der rechten Fahrzeugseite des Autos waren beide Reifen vorhanden.

Darüber hinaus bemerkten die Beamten einen "starken Alkoholgeruch" bei dem Unfallverursacher, weswegen die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Der 31-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 31-jährigen Mann laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren.