Die Omikron-Welle sorgt vielerorts für überlastete Gesundheitsämter. Auch in Nürnberg haben die zuletzt explodierten Corona-Zahlen zu einem immensen Melde-Rückstau in der Verwaltung geführt. Am Dienstag weist die 7-Tage-Inzidenz der Frankenmetropole einen Wert von 1873,6 auf. Die jüngste Entwicklung des Infektionsgeschehens schlage sich in Nürnberg bei den Labormeldungen nieder, die sukzessive dem Gesundheitsamt übermittelt und dort weiterverarbeitet würden, berichtet die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Der Stadt zufolge habe der rasante Anstieg auch zu einem Rückstau vieler Corona-Fälle im Containment gesorgt. Deshalb werde das Gesundheitsamt am Dienstag (8. Februar 2022) eine weitere Veränderung im Prozessablauf vornehmen, damit infizierte Personen so rasch wie möglich eine Rückmeldung erhielten, so die Stadt Nürnberg weiter.

Nürnberger Gesundheitsamt am Limit: Infizierte erhalten fortan SMS statt Anruf

Laut Angaben der Stadt Nürnberg werden bereits seit 27. Januar 2022 die eingegangenen Daten ohne weitere Prüfung zeitnah dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt, das wiederum die Schnittstelle zum Robert Koch-Institut (RKI) bildet, welches das bundesweite Infektionsgeschehen täglich dokumentiert. "Dadurch ist die tagesaktuelle, aber etwas ungenauere Meldung der Fallzahlen möglich geworden", erklärt die Stadt.

Ab Dienstag werden infizierte Personen im Regelfall nicht mehr vom Gesundheitsamt angerufen. Der Erstkontakt erfolgt der Stadt zufolge per SMS auf das Mobilfunkgerät. "In der SMS ist ein Link zu wichtigen Informationen und zu den weiteren erforderlichen Schritten enthalten, die den Weg zur Gesundung und Quarantäne-Beendigung beschreiben", teilt die Stadt Nürnberg mit. Ebenfalls per SMS wird demnach der Link zum Climedo-Symptom-Tagebuch mitgeteilt. Dieses diene dazu, dem Gesundheitsamt die individuelle Symptomatik täglich zu übermitteln.

"Bereits seit November 2021 werden rund 70 Prozent der Fälle auf diesem Weg automatisiert verständigt", so die Stadt weiter. Diese Praxis werde nun weiter ausgebaut. Dazu sei es wichtig, bei der Registrierung zu PCR- und Schnelltests bei den Teststellen in Nürnberg die eigene Mobilfunknummer, sofern vorhanden, sorgfältig einzutragen. "So kann ein rascher SMS-Versand erfolgen." Auch Mobilfunkgeräte älterer Bauart (das heißt keine Smartphones) könnten dabei angegeben werden.

Nürnberger Gesundheitsamt muss 10.000 Corona-"Altfälle" abarbeiten

Die vollständigen Einträge in das Symptom-Tagebuch bilden nach Angaben der Stadt die Grundlage für die Erstellung der Isolations- oder Quarantäne-Bescheinigung, die vor allem zur Vorlage beim Arbeitgeber notwendig ist sowie zur Erstellung der Genesenen-Bescheinigung. Zur Übersendung von Endabstrichen bei vorzeitiger Beendigung der Quarantänezeit verweist die Stadtverwaltung auf das Kontaktformular auf der Homepage des Gesundheitsamts.

Das Gesundheitsamt werde in dieser Woche die angestauten rund 10.000 Meldungen von bereits vor mehreren Tagen als infiziert gemeldeten Personen weiterverarbeiten, damit auch bei diesen "Altfällen" möglichst rasch die Quarantänezeit bescheinigt werden könne.

In diesem Zusammenhang werde auf die Möglichkeit hingewiesen, Angaben zum Ende der Isolation oder Quarantäne über das Kontaktformular des Gesundheitsamts zu machen. "Dort kann auch das für das vorzeitige Ende notwendige Testergebnis hochgeladen werden", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Nürnberg. Diese Angaben würden für die Erstellung der Isolations- und Quarantänebescheinigungen benötigt.