Nürnberg vor 19 Minuten

Feuerwehreinsatz

Müllbunker in Nürnberg fängt Feuer: Verzögerung bei Müllabfuhr möglich

In der Müllverbrennungsanlage in Nürnberg ist kurz nach Mitternacht ein Feuer in einem Bunker ausgebrochen. Nachdem die Mitarbeitenden den Brand nicht unter Kontrolle bringen konnten, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.