Lauf an der Pegnitz aktualisiert vor 38 Minuten

Verkehrsunfall

Beim Ausweichen in Gegenverkehr geraten: Schulbus kracht in Auto - Schüler und 18-Jährige verletzt

In Lauf ist es am Mittwoch zu einer Kollision von zwei Schulbussen und einem weiteren Fahrzeug gekommen. Einer der Busse bremste, der andere musste ihm ausweichen - dabei geriet er in den Gegenverkehr. Ein Schüler und eine Insassin des Autos erlitten Verletzungen.