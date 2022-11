Folgenschwerer Unfall im Nürnberger Land: Eine Fußgängerin ist am Mittwoch (9. November 2022) fast von einem jungen Mann angefahren worden. Der konnte mit seinem Wagen noch ausweichen, prallte aber mit Wucht gegen einen Hydranten.

Gegen 15.30 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Auto in der Eschenauer Straße in Lauf an der Pegnitz unterwegs und fuhr in Richtung Nürnberger Straße. Auf Höhe der Galgenbühlstraße kreuzte jedoch eine Fußgängerin im Kurvenbereich die Fahrbahn.

In Lauf gegen Hydranten gefahren: Wasser dringt ins Auto

Der 18-Jährige sah die Frau spät und wich stark nach rechts aus, um eine Kollision mit ihr zu verhindern. Dabei kam er allerdings von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Hydranten sowie gegen einen Gartenzaun. Der Wagen blieb auf dem Gartenzaun und direkt über dem Hydranten stehen, sodass das Wasser aus dem Boden durch den Wagen drang und diesen flutete, wie die Polizeiinspektion Lauf a.d. Pegnitz meldet.

Der Fahrer und die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Am Auto entstand jedoch wirtschaftlichen Totalschaden. Die Feuerwehr Lauf und die Städtischen Werke waren vor Ort, um das Wasser aufzuhalten. Durch die Wassermassen wurde der Gehweg an der Stelle unterspült, die Fahrbahn wurde aber nicht beschädigt, berichtet die Polizei weiter.

Das Wasserwirtschaftsamt war ebenfalls vor Ort und überprüfte die angrenzende Bitterbachschlucht auf Verunreinigungen. Es waren jedoch keine Betriebsstoffe aus dem stark beschädigten Auto dorthin hingelangt. Aufgrund von umfangreichen Bergungs- und Verkehrsmaßnahmen kam es im Stadtgebiet Lauf teils zu erheblichen Einschränkungen.

