Für einen 50-Jährigen fiel die Heimfahrt nach einigen Drinks buchstäblich ins Wasser. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (18. September 2022) in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) wurde der Mann leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr fuhr der Unfallfahrer mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2236 aus Richtung Großbellhofen kommend nach Schnaittach. Auf Höhe der Einmündung zur Kirschenleite kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte der 50-Jährige in den Graben und erfasste dort einen Wasserdurchlass.

Von der Fahrbahn abgekommen: Schaden im fünfstelligen Bereich - Fahrer mit leichten Blessuren

Das Fahrzeug wurde dabei im Frontbereich stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus Lauf behandelt.

Dort wurde auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt, da ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle einen Wert im Bereich der "absoluten Fahruntüchtigkeit" ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Vorschaubild: © Hans/Pixabay