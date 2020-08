Maskenverweigerer mit Gesundheitszeugnis aus dem Internet: Wie die Polizei Lauf an der Pegnitz berichtet, betrat am Freitagnachmittag (7. August 2020) ein 30-jähriger Mann aus Ottensoos ohne Mundschutz einen Paketshop in der Altdorfer Straße in Lauf. Nachdem er aufgefordert wurde einen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen, weigerte er sich. Stattdessen zeigte er der Angestellten ein Blankoattest aus dem Internet, das frei downzuloaden ist und mit dem eigenen Namen versehen werden kann.

Nachdem sich der Mann weiterhin weigerte das Geschäft zu verlassen, wurde die Polizei hinzugezogen. Neben einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz muss sich der 30-Jährige auch wegen eines "Vergehens des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse" verantworten. Gegen den Aussteller im Internet laufen bereits mehrere Verfahren in gleicher Angelegenheit, so die Polizei. Ihr Hinweis: "Eine Befreiung von der MNS-Verpflichtung ist nur nach eingehender Gesundheitsprüfung eines Arztes und nicht über ein Download-Formular für jedermann aus dem Internet möglich."

Vor kurzem kam es zu Prügel-Szenen an Bord eines Flugzeugs, als Maskenverweigerer auf dem Flug nach Ibiza randalierten.