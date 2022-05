Lauf : Traditionsreiches Altstadtfest findet vom 24. bis 26. Juni 2022 statt

: findet vom statt "Die Organisation steht": Nach langem Bangen - Veranstalter gibt Programm bekannt

steht": Nach langem Bangen - gibt bekannt Fünf Bühnen mit Livemusik, Kanurennen, Bieranstich - ein beliebter Programmpunkt fällt aus

Nach einer zweijährigen Zwangspause wird das Laufer Altstadtfest in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Termin für das diesjährige Altstadtfest ist das letzte Juniwochenende (24. Juni - 26. Juni 2022). Nur ein beliebter Programmpunkt muss ausfallen.

Veranstalter erleichtert: Laufer Altstadtfest 2022 "findet in vollem Umfang statt" - mit einer Ausnahme

"Am Gesamtkonzept soll sich nichts verändern", kündigte der Veranstalter im März gegenüber inFranken.de an. Trotz anfänglicher Bedenken aufgrund vieler Absagen bei den bisherigen Ständen und Teilnehmern, habe man es jetzt tatsächlich geschafft, "die Lücken zu schließen", heißt es in einem aktuellen Statement.

Demnach werde sowohl das Programm der Bühnen, als auch das Rahmenprogramm in vollem Umfang stattfinden. Einzige Ausnahme sei dabei der Altstadtfestlauf, der in diesem Jahr ausfällt. Der Startschuss fällt dieses Jahr am 24. Juni 2022 um 18 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich auf der Bühne am Oberen Marktplatz.

In den darauffolgenden Tagen erwartet die Besucher*innen des Altstadtfests ein umfangreiches Musik- und Rahmenprogramm.

Kanurennen, Livemusik und mehr - Besucher erwartet beim Altstadtfest in Lauf ein buntes Programm

So wird es bis zum Ende des Altstadtfests am Sonntag (26. Juni 2022) um 22 Uhr laut Plan Livemusik auf fünf in der ganzen Altstadt verteilten Bühnen geben. Auf der Bühne am Unteren Marktplatz haben etwa die Bands und Spielgruppen der Traditionsvereine ihren Stammplatz.

Auf der Bühne am Oberen Marktplatz geht es wilder zu - hauptsächlich wird hier Party- und Rockmusik gespielt. Auf der Bühne Bisping warten hingegen wieder viele junge Bands aus der Region auf die Besucher*innen. Von Punk bis Pop zu Jazz ist alles dabei. Aber auch abseits der Bühnen bieten die Veranstalter ein vielseitiges Rahmenprogramm.

So können sich Interessierte beispielsweise für ein Kanurennen um die Kaiserburg anmelden oder durch den Hobby- und Trempelmarkt in den Gassen der Altstadt schlendern. Für Kunstinteressierte veranstalten die Altstadtfreunde Lauf eine Vernissage mit dem Titel "Kunst im Untergrund". Und auch der traditionelle Weißwurstfrühschoppen darf nicht fehlen - am Sonntagmorgen im Kirchplatzstüberl.

Alle Infos zu Zeiten und Angeboten auf dem Laufer Altstadtfest findet ihr hier.