Kinderimpfungen sollten auch im Raum Nürnberg diese Woche beginnen

Nürnberger Land: Impfbeginn verschoben - Kinder-Dosen nicht rechtzeitig geliefert

Impfbeginn - Kinder-Dosen Stadt Nürnberg: Hotline -Probleme zum Start der Kinder-Impfung

-Probleme zum Start der Kinder-Impfung So kommen Eltern jetzt an einen Impftermin

Am Mittwoch (15. Dezember 2021) begann der Freistaat Bayern mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Schon Ende November gab es grünes Licht für die Impfung von Kindern mit dem herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff. Auch in Nürnbergsind die Impfungen von Kindern unter 12 Jahren nun angelaufen, allerdings mit "Startschwierigkeiten". Im Nürnberger Land musste der Start sogar auf kommende Woche verlegt werden.

Impfungen in der Stadt Nürnberg: So kommt man an einen Impftermin für sein Kind

In der Stadt Nürnberg werden die Impftermine für Kinder derzeit über eine telefonische Hotline koordiniert. "Dort können die Eltern anrufen und Termine vereinbaren", erklärt Markus Hack, der Sprecher der Impfkoordination für die Stadt Nürnberg. Nach Startschwierigkeiten durch technische Probleme am Mittwoch (15. Dezember 2021) sei die Hotline jetzt montags bis freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr und zusätzlich samstags bis 14 Uhr unter 0911/14898243 erreichbar.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Bis jetzt seien die Kinderimpfungen in der Stadt Nürnberg fast täglich bis einschließlich 30. Januar 2022 geplant. Termine gäbe es reichlich, "bis einschließlich kommenden Montag (20. Dezember 2021, Anm. d. Redaktion) sind zwar alle Termine vergeben, die Weiteren können aber auch jetzt schon gebucht werden", erklärt Hack (Stand: 16. Dezember 2021, 12 Uhr). "Wir haben allerdings auch eine rege Nachfrage." Um die Impfstoffe brauche man sich derzeit keine Sorgen machen, so Hack, "wir sind gut ausgestattet."

Die Impfungen finden im Heilig-Geist-Saal am Hans-Sachs-Platz 2 statt. "Mit den Impfungen für die Fünf- bis Elfjährigen erweitern wir nochmals den Personenkreis der Geimpften und können nun auch den jüngeren Kindern einen Schutz vor einer Corona-Erkrankung bieten", erklärt Oberbürgermeister Marcus König in einer Pressemitteilung. Dies sei "ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie".

Nürnberger Land: Impfungen für Kinder verzögern sich - so funktioniert die Terminvergabe

Im Nürnberger Land gibt es noch keine regelmäßige Impfstelle für Kinder. Es ist jedoch ein erster Impftag für Kinder geplant: Am kommenden Montag (20. Dezember 2021) würden im Impfzentrum in Röthenbach auch Kinder geimpft, so eine Sprecherin des Landratsamts. Eigentlich sollten die Kinder-Impfungen jedoch bereits am Mittwoch (15. Dezember 2021) starten.

Doch die Lieferung verzögerte sich, wie der leitende Impfarzt des Impfzentrums Röthenbach, Martin Seitz, gegenüber inFranken.de bestätigt. Die Ursache für die Verzögerung sei ihm nicht bekannt, heißt es auf Anfrage. Auch im Nürnberger Land existiert eine Hotline, über die unter der Nummer 0221/98229703 die Termine gebucht werden können.

Es sei außerdem möglich, für Geschwisterkinder mehrere Termine auf einmal zu buchen, die zeitlich nah beieinander liegen. Es seien "noch mehr Impftage für Kinder geplant, deren Daten wir zu einem späteren Zeitpunkt festlegen", erklärt die Pressesprecherin des Landratsamts. Möglich ist ebenfalls jederzeit der Weg über Haus- oder Kinderärzt*innen, um an eine Impfung für ein Kind zu gelangen.

Derzeit stellen sich viele Menschen die Frage, ob durch die neue Omikron-Variante nicht lieber auf einen angepassten Impfstoff gewartet werden soll. Auf inFranken.de sind die Meinungen verschiedener Expert*innen dazu zusammengetragen.