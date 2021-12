Ab dem 15. Dezember wird auch in einer weiteren Außenstelle des Impfzentrums, in Hersbruck, geimpft. Termine können ab sofort online gebucht werden, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mit.

Mit der tatkräftigen Unterstützung der Stadt Hersbruck haben die Malteser einen weiteren Impfstandort im Nürnberger Land eingerichtet: Die Außenstelle des Impfzentrums in Hersbruck, am Schloßplatz 4a, geht ab Mittwoch mit zunächst 80 und bald mehr als doppelt so vielen Impfungen pro Tag an den Start. Sie öffnet ab dem 15. Dezember montags bis freitags von 9.00 bis 16.30 Uhr ihre Türen.

Es gelten dieselben Regelungen wie im Impfzentrum in Röthenbach und in der Außenstelle in Altdorf: Impfungen sind nur mit Termin möglich, die Terminvereinbarung findet online unter impfzentren.bayern statt, bei Problemen kann man sich unter der Telefonnummer 0221 98229703 an das Callcenter der Malteser wenden.

In Hersbruck werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegeben – Drittimpfungen gibt es, gemäß der Stiko-Empfehlung, allerdings nur für Volljährige und erst ab einem Abstand von mindestens fünf Monaten zur Zweitimpfung.

Es ist nach wie vor nicht möglich, sich den Impfstoff selbst auszusuchen, und zum Termin müssen Personalausweis, Impfpass und die Unterlagen der vorherigen Impfungen mitgebracht werden. Interessierte sollten unbedingt die Informationen auf der Website des Landratsamts unter beachten.

„Wir tun alles, um das Impfangebot auszuweiten und allen Bürgerinnen und Bürgern schnellstmöglich eine Impfung anbieten zu können. Ich danke allen Beteiligten für ihren außergewöhnlichen Einsatz, mit dem in so kurzer Zeit nun schon der dritte Impfstandort im Landkreis realisiert werden konnte. Nun hoffen wir auf verlässliche Impfstofflieferungen, damit wir die Kapazitäten an allen drei Standorten voll ausschöpfen können“, sagt Landrat Armin Kroder.