In der Nacht von Samstag (10. Dezember 2022) auf Sonntag (11. Dezember 2022) wurde ein 22-jähriger Besucher einer Disco am Nürnberger Hauptbahnhof durch einen anderen Gast schwer verletzt.

Wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Montag (12. Dezember 2022) berichtet, griff ein 23-Jähriger den 22-Jährigen auf der Tanzfläche mit einem Messer an und fügte ihm am linken Unterarm eine etwa sechs Zentimeter lange, klaffende Schnittverletzung zu.

Gebäudeteil geräumt und abgesperrt: 23-Jähriger geht in Disco auf 22-Jährigen mit Messer los

Der 22-jährige Verletzte floh mit einem Zeugen aus der Disco und wurde im Hauptbahnhof von Sicherheitsdienst-Mitarbeitern der Deutschen Bahn erstversorgt. Security-Personal der Disco fixierte unterdessen den Tatverdächtigen am Boden und übergab ihn den eintreffenden Streifenbeamten.

Der Verletzte wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Der betroffene Gebäudeteil der Disco wurde geräumt und zur Spurensicherung abgesperrt. Zahlreiche Gäste stellten sich als Zeugen zu Verfügung. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.