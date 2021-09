Im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ist am Dienstag (7. September 2021) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 19.30 Uhr gingen sowohl über die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst als auch bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe über einen Zimmerbrand am Nordring ein. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Nürnberg-Ost konnten vor Ort eine brennende Wohnung im ersten Stock des Hauses feststellen. Es schlugen bereits Flammen aus den Fenstern und es kam zu einer enormen Rauchentwicklung.

Verheerender Wohnungsbrand in Nürnberg: Mehrere Menschen verletzt

Der betroffene Bereich am Nordring wurde weiträumig abgesperrt, beide Fahrtrichtungen waren daher blockiert. Mehrere Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Ein Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos. Insgesamt wurden mehr als ein Dutzend Bewohner vom Rettungsdienst untersucht, davon kamen laut Polizei sieben mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser (Stand: 22.00 Uhr). Die Feuerwehr berichtete später in der Nacht von insgesamt zwölf Verletzten, die ins Krankenhaus kamen.

Weitere 20 Menschen wurden vom Sozialamt in städtischen Einrichtungen und Hotels untergebracht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom im Wohnhaus abgestellt. Die Brandwohnung selbst ist ausgebrannt und völlig zerstört, wie die Polizei berichtet. Durch den vielen Rauch und die Hitze kam es zudem zu massiven Gebäudeschäden, insbesondere in den darüber liegenden Wohnungen.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat noch am Abend mit den ersten Ermittlungen vor Ort begonnen. Laut der Berufsfeuerwehr Nürnberg waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 100 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Auch die Polizei war mit zahlreichen Kräften vertreten. "Das nicht mehr Personen schwerer verletzt wurden und kein noch größerer Sachschaden entstand, ist der guten Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte zu verdanken", so die Feuerwehr.