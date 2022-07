Flughafen Nürnberg: "Latin Airport Festival" mit rund 15.000 Besuchern

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand Festival am 16. Juli 2022 wieder statt

wieder statt Veranstalter zufrieden: Termin für 2023 bereits angekündigt - "sehen uns wieder"

- "sehen uns wieder" Bildergalerie: Die schönsten Fotos von "Deutschlands größtem Latin Music Sommer Open Air"

Am Flughafen Nürnberg hat am Samstag, 16. Juli 2022, wieder das "Latin Airport Festival" stattgefunden. Nach Informationen der Veranstalter waren insgesamt 15.000 Feierwütige auf dem Gelände am Airport, um ausgelassen zu Reggaeton, Dancehall & Co. zu tanzen. Unter anderem Chimbala aus der Dominikanischen Republik, J Alvarez aus Puerto Rico und Weltstar Nicky Jam heizten den Besuchern und Besucherinnen in Nürnberg ordentlich ein.

Bildergalerie vom "Latin Airport Festival" in Nürnberg: Reggaeton-Weltstars und sommerliche Partystimmung

Dazu gab es auch einen Streetfood-Markt, unter anderem mit veganen Speisen und Burgern. Die Veranstalter schreiben von einem "Tag aus Liebe zur lateinamerikanischen Musik am Airport Nürnberg" und kündigen eine Rückkehr des Festivals an: "Danke an 15.000 Latinas und Latinos, die ihn so besonders gemacht haben! Wir sehen uns 2023 wieder!" Der Termin: Samstag, 15. Juli 2023, 13.30 bis 23.30 Uhr.

Die schönsten Bilder des Festivals findet ihr hier in unserer Bildergalerie: