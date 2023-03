Das Staatliche Bauamt Nürnberg erneuert die Fahrbahndecke der Staatsstraße St 2404 zwischen Sendelbach und Henfenfeld in der Zeit vom 27. März bis voraussichtlich 12. April. Es kommt zu Straßensperrungen. Eine Umleitung wird über die LAU 5 und LAU 7 über Engelthal eingerichtet. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird auch die Kreisstraße LAU 5 ab der Einmündung in die St 2404 erneuert. Wie das Landratsamt Nürnberger Land erklärt, finden die Arbeiten an der Kreisstraße während der Osterferien statt.

Die in die Jahre gekommene Fahrbahn St 2404 weist erhebliche Schäden auf und muss auf einer Länge von ca. 900 m erneuert werden. Die Schadstellen werden saniert und die Fahrbahn wird zum Teil verstärkt und mit einer neuen Deckschicht versehen. Dabei kommt es bis voraussichtlich 31. März zu einer Vollsperrung der St 2404 zwischen Sendelbach und Einmündung LAU 5.

Anschließend ist eine halbseitige Sperrung im Einmündungsbereich St 2404 / LAU 5 bis zum 12. April geplant. Diese Bauarbeiten finden unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn und Verkehrslenkung mit Hilfe einer mobilen Lichtsignalanlage statt. Hierbei muss die Einfahrt in Richtung Engelthal gesperrt werden, der Verkehr wird über Gersberg nach Engelthal umgeleitet. Während der halbseitigen Sperrung wird auch die Kreisstraße LAU 5 ab der Einmündung in die St 2404 auf einer Länge von ca. 150 m saniert.

Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken wird während der Bauzeit so weit wie möglich aufrechterhalten, während der Asphaltarbeiten können die Grundstücke nicht angefahren werden.

Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für die baubedingten Einschränkungen gebeten.