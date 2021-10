Zwischen Samstagabend (09. Oktober 2021) und Montagmorgen (11. Oktober 2021) hat sich in einem Kindergarten im Nürnberger Osten ein Einbruch ereignet. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, sind bislang unbekannte Täter zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 06.30 Uhr am Montagmorgen gewaltsam in den Kindergarten in der Burgerstraße eingedrungen.

Sie durchwühlten die Büroräume und konnten mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro flüchten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war zur Spurensicherung am Tatort. Die Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.