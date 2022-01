Das Robert-Koch-Institut verzeichnete einen sprunghaften Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Nürnberg. Erst am 07.01.2022 meldete das RKI eine Corona-Inzidenz von 268,6. Am Dienstag, dem 11. Januar 2022, liegt der Wert bereits bei 405,4.

Laut Informationen der Stadt Nürnberg sind 342 Neuinfektionen gemeldet worden. Auf den Intensivstationen der Nürnberger Krankenhäuser befinden sich derzeit 22 Covid-19-Patienten. Auf den Normalstationen befinden sich 88 Corona-Infizierte. Der Hospitalisierungsindex liegt bei 2,3 und befindet sich somit im "grünen Bereich" (Quelle: Stadt Nürnberg. Stand: 11.01.2022).

Täglich aktualisiert das Robert-Koch-Institut die 7-Tage-Inzidenzwerte. Wir zeigen die aktuelle Lage für Franken im Überblick in unserer Inzidenz-Karte.

Vorschaubild: © Christine Dierenbach (Stadt Nuernberg)