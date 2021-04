Zu den beiden bisherigen dezentralen Impfstellen im ehemaligen Kaufhaus City Point, Zugang über Pfannenschmiedsgasse 2, und in der ehemaligen KfZ-Zulassungsstelle, Großreuher Straße 115b, hat die Stadt Nürnberg am Montag, 12. April 2021, auch wieder die Impfstelle im ARSV-Sportzentrum Katzwang, Katzwanger Hauptstraße 31, in Betrieb genommen. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die Impfstelle in Katzwang war zunächst ausschließlich für die Impfung von über 80-jährigen Personen vorgesehen. Jetzt steht sie allen im Bayerischen Impfportal registrierten Impfinteressierte offen: Bei der Terminvergabe können die Eingeladenen wählen, ob sie die Impfung (Erst- und Zweitimpfung) im zentralen Impfzentrum in der Nürnberg Messe, Halle 3c, oder in einer der oben genannten dezentralen Impfstelle bekommen möchten.

Impftermine und Impfzentren

Impftermine werden online über das Impfportal des Freistaats Bayern vergeben unter www.impfzentren.bayern.de. Dazu sind eine E-Mail-Adresse und eine Mobiltelefon-Nummer erforderlich. Wer keine Möglichkeit hat, sich online anzumelden, kann auf die telefonische Registrierung ausweichen. Sie ist möglich täglich von 8 bis 18 Uhr über das Servicetelefon des Impfzentrums Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 / 14 89 82 43.

Info-Hotline des Impfzentrums

Die Hotline des Impfzentrums unter der Rufnummer 09 11 / 14 89 82 40 beantwortet von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr Fragen rund um das Thema Impfung, zum Beispiel zur Reihenfolge der Impfungen, zum Ablauf im Impfzentrum oder zur Wirkung des Impfstoffs. Die Hotline dient nicht der Terminvergabe für eine Impfung im Impfzentrum.

Weitere Informationen unter https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/corona_impfung.html.