In der Nacht zum Samstag (05. März 2022) ist aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung einer Seniorenresidenz im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof ein Brand ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung am Sonntag (06. März 2022) berichtet, wurde gegen 00.40 Uhr der Einsatzzentrale ein Brand im vierten Obergeschoss des Anwesens in der Bingstraße gemeldet.

Eine 81-jährige Bewohnerin konnte aufgrund der Flammen und des Rauches ihre Wohnung nicht selbständig verlassen und musste von der alarmierten Feuerwehr gerettet werden. Die 81-Jährige wurde unter anderem mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation sowie Verbrennungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Brand in Seniorenresidenz: 81-Jährige erleidet Verbrennungen

Der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg gelang es schließlich, das Feuer rasch zu löschen. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens übernommen.