Windelsbach: Polizeieinsatz bei Windelsbach

Am Mittwochvormittag (30.08.2023) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Windelsbacher Ortsteil Nordenberg (Lkrs. Ansbach). Ein 21-Jähriger ging zuvor auf einen Passanten los und verbarrikadierte sich im Anschluss in einem Wohnhaus.

Gegen 09:45 Uhr alarmierte ein Passant in der Nordenberger Hauptstraße den Rettungsdienst, nachdem er zuvor von einem jungen Mann angegriffen wurde. Dieser schlug mit einem Gegenstand auf Kopf und Gesicht des Passanten ein.

Im Anschluss ging der Mann in ein Wohnhaus in der Vorhofstraße und begann hier Einrichtungsgegenstände zu zerschlagen und teilweise Möbel aus dem Fenster zu werfen. Hinzugerufene Streifen der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber sperrten den Bereich weiträumig ab und holten die übrigen Anwohner des Wohnhauses in den Außenbereich.

Da nicht auszuschließen war, dass der 21-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sich selbst oder Polizeibeamte bei seiner Festnahme verletzen würde, zog die Einsatzleitung der Polizei Spezialeinsatzkräfte hinzu. Diese nahmen den Mann kurz vor 12:00 Uhr fest. Er erlitt hierbei leichtere Verletzungen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

