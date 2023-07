In der Nacht von Donnerstag (13. Juli 2023) auf Freitag hat ein Anwohner laute Motorengeräusche am Ortsausgang von Schwabach in Richtung Regelsbach vernommen. Laut Angaben der Polizeiinspektion Schwabach hörte er nur wenige Augenblicke später außerdem einen Knall und verständige daraufhin die Polizei.

Eine eintreffende Streife entdeckte auf der Staatsstraße 2409 einen massiv beschädigten Pkw. Laut Polizeiangaben geriet das Auto im Kurvenbereich erst auf die Gegenfahrbahn und kam dann von der Straße in einen Bewässerungsgraben ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug zudem.

Nach lautem Knall und Unfall in Schwabach: Anwohner alarmiert Polizei

Am Unfallort stellten die Beamten zunächst zu ihrer Überraschung fest, dass sich dort keinerlei Personen befanden. Die Insassen des Fahrzeugs kehrten aber einige Zeit später mit leichten Verletzungen dorthin zurück. Dabei stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer erst 17 Jahre alt ist und noch keinen Führerschein besitzt.

Wegen gleich mehrerer Vergehen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Unfallhergang und -verursacher machen können, oder durch die Fahrweise oder die nicht abgesicherte Unfallstelle gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09122/9270 mit der Polizeiinspektion Schwabach in Verbindung zu setzen.

