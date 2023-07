Schwabach vor 34 Minuten

Radunfall

Reanimationsversuche fehlgeschlagen: Fahrradfahrer (42) stirbt nach Sturz

Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag in Schwabach an schweren Kopfverletzungen verstorben. Aus bislang unbekannten Gründen war der Radfahrer mit seinem Pedelec gestürzt.