Schnelldorf: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen (21.08.2023) entwendeten Unbekannte bei Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) knapp 500 Meter Kupferkabel. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr rissen Unbekannte das stromführende Kupferkabel aus den Verankerungen und entwendeten es. Das Kabel hatte eine Dicke von mehreren Zentimetern und war oberirdisch von einem Trafohäuschen in Oberampfrach zu einer Brückenbaustelle an der BAB 6 verlegt. Für den Abtransport dürften die Täter mutmaßlich ein Fahrzeug verwendet haben.

Bei dem Diebstahl handelt es sich bereits um den zweiten gleich gelagerten Fall, der sich innerhalb einer Woche im Landkreis Ansbach ereignete. Ob ein Zusammenhang mit dem ebenfalls an einem Montag verübten Diebstahl bei Gebsattel (siehe Meldung 946) besteht, wird aktuell geprüft.

Der Wert des entwendeten Kupferkabels wird auf über zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die Spurensicherung am Tatort und führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

