Ein 11-Jähriger ist am Mittwoch (5. Juli 2023) gegen 17.15 Uhr in Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) von einem Hund gebissen worden. Das teilt die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz mit.

Der 11-Jährige war auf dem Schnaittacher Weg in Richtung Erlweiher unterwegs. Im Bereich des Bahnübergangs kamen ihm zwei Frauen, beide etwa 60 Jahre alt, mit Hunden entgegen.

Hund beißt Kind in Schnaittach

Einer der Hunde, ein braun-schwarzer Schäferhundmischling, sprang den Jungen an und biss ihm in den Oberarm. Der erlitt hierdurch eine Wunde und ein Hämatom.

Die Hundehalterin entfernte sich, ohne ihre Personalien anzugeben und dem Verletzten zu helfen. Die zweite, unbeteiligte Frau führte einen weißbraunen Chihuahua.

Hinweise nimmt die Polizei Lauf unter Telefonnummer 09123/94070 entgegen.

